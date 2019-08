Milan, Calhanoglu commenta la sfida col Manchester United: «Abbiamo retto bene in difesa e controllato il match»

Il centrocampista del Milan, Hasan Calhanoglu, ha parlato poco dopo l’amichevole persa ai rigori dai rossoneri col Manchester United. Le sue dichiarazioni:

«Abbiamo fatto una bella partita, reggendo bene in difesa e abbiamo controllato il match per lunghi tratti della gara. Dobbiamo essere soddisfatti. Ringrazio i tifosi per averci seguiti così in grande numero».