Milan, Calhanoglu: «Dobbiamo lavorare. Piatek? Ecco cosa vi dico…»

Milan, Calhanoglu parla della prossima sfida con il Brescia e dell’esordio contro l’Udinese: ecco le sue parole

Hakan Calhanoglu ha parlato in esclusiva a Sky Sport: «A Udine penso che abbiamo sbagliato piccole cose, non facendo quello che il mister vuole. Tutti i giornalisti hanno scritto sempre di offerte per me, ma io penso solo a giocare».

«Cambio modulo? Noi vogliamo fare al 100% tutto quello che il mister vuole. Piatek? Certamente il gol gli manca, ha cambiato numero e i tifosi glielo fanno pesare. Tutti i nuovi acquisti mi piacciono, hanno grande carattere e grande cuore».