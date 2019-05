Alessio Romagnoli, difensore del Milan, potrebbe andare via. I rossoneri però non vorrebbero cederlo

In bilico il futuro di Romagnoli. Il difensore classe ’95, uno dei perni del Milan, potrebbe proseguire la sua avventura in rossonero. Ne è convinto Il Corriere dello Sport che parla dell’oro di Romagnoli per il Milan.

Il giocatore ha molto mercato ma il Milan non vuole cederlo ed è pronto a respingere eventuali offerte. Il club rossonero, soprattutto senza qualificazione alla Champions, potrebbe essere costretto a cedere almeno uno dei suoi top player ma il prescelto potrebbe non essere più il capitano. L’intenzione del Milan è quella di alzare il muro per trattenere il difensore.