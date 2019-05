Il Milan pensa alla prossima stagione. Leonardo è in bilico: al suo posto si pensa a uno tra Tare e Campos

Leonardo può dire addio al Milan. La posizione del direttore sportivo brasiliano non è più solida come un tempo. Anche il ds infatti è finito sotto la lente d’ingrandimento di Ivan Gazidis e a fine stagione potrebbe arrivare la separazione.

Il Milan si guarda attorno e secondo Tuttosport sono due i possibili eredi di Leo: Luis Campos, attuale d.s. del Lille che nel periodo al Monaco ha scoperto diversi talenti, su tutti Mbappé, e Igli Tare, direttore sportivo della Lazio che ha costruito delle ottime squadre con un budget non certo elevato ed è andato a ingaggiare calciatori come Milinkovic-Savic o Luis Alberto per quattro spicci.