Milan, cantiere aperto Giampaolo. Valutazioni in corso per il tecnico

Milan, la prima settimana di Giampaolo è compiuta. Il tecnico lavora intensamente e fa tutte le valutazioni del caso per la sua squadra

È trascorsa la prima settimana di Marco Giampaolo da nuovo allenatore del Milan. Cominciata con la conferenza stampa piena di sorrisi, battute e indicazioni importanti a fianco di tutti i vertici societari. Che, ancora, devono muoversi in maniera importante sul mercato. Il tecnico attende, e nel frattempo ha iniziato a lavorare con la squadra a disposizione.

Si racconta di un Giampaolo molto attendo anche ai minimi dettagli, prontamente appuntati e successivamente valutati. Quello che sta facendo con alcuni giocatori: Suso sembra non possa essere adatto al suo gioco, non a caso è piombata la Roma sullo spagnolo, mentre Andrè Silva è attualmente ben coinvolto nei lavori in corso. Chissà che per lui non si profili una nuova possibilità col Milan.