Milan, Castillejo verso la conferma per la trasferta di Verona

Samu Castillejo verso la conferma per la gara di Verona tra Hellas e Milan: lo spagnolo affiancherà Piatek in avanti

Mancano quattro giorni alla sfida tra Hellas Verona e Milan che andrà in scena domenica 15 settembre allo stadio Bentegodi. Per la terza giornata di Serie A Marco Giampaolo sembra stare optando per l’usato sicuro con Samu Castillejo che dovrebbe disputare la gara ufficiale numero tre della stagione nel ruolo di seconda punta al fianco di Krysto Piatek. Una scelta che farà discutere ma che appare coerente con quanto affermato da Giampaolo nei giorni scorsi: «Prima i giocatori pronti e che sono abituati al mio calcio, poi ci sarà spazio per tutti».

Sarà dunque panchina per Ante Rebic, arrivato solo da pochi giorni a Milanello, e che si sta allenando a parte in vista di Verona. Difficile anche l’opzione Rafael Leao che fino a ieri sera era impegnato con la Nazionale Under 21 portoghese contro la Bielorussia, match nel quale ha però segnato un gol.