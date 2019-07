Milan-Ceballos: settimana decisiva, rossoneri pronti all’affondo

Il Milan vuole Dani Ceballos e ha pronta l’offerta da presentare al Real Madrid: i blancos vogliono garanzie. Intanto ecco Hernandez

La missione Dani Ceballos si preannuncia complicata ma il Milan di Maldini e Boban non vuole arrendersi senza combattere. Le basi per la trattativa, come spiega La Gazzetta dello Sport, sono state gettate una decina di giorni fa nel blitz di Madrid: l’incontro tra Maldini, Boban, Massara e i dirigenti del Real era servito a discutere delle opportunità di mercato offerte dalla lista esuberi degli spagnoli.

Preso Theo Hernandez, gli occhi rossoneri sono nuovamente puntati a Madrid. Le cifre che chiede il Real per il fantasista spagnolo sono il doppio rispetto al terzino. Il budget di via Aldo Rossi prevede un colpo da 40-45 milioni, ma l’intenzione è quella di non scoprire le carte troppo presto: ecco perché nei contatti che riprenderanno in questi giorni i dirigenti rossoneri proveranno a indirizzare la trattativa sui binari di un prestito oneroso con diritto di riscatto.