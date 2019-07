Milan, Ceballos trattato dal Liverpool ma i rossoneri hanno speranze

Milan, Dani Ceballos seguito con insistenza dal Liverpool che sarebbe pronto a mettere sul piatto 50 milioni. Ma i rossoneri hanno una speranza

Dani Ceballos corteggiato dalle big d’Europa: il fantasista spagnolo ha suscitato anche l’interesse del Liverpool che avrebbe messo sul piatto del Real Madrid ben 50 milioni di euro per acquisire il cartellino dell’ex Betis. L’offerta, aderente alle richieste delle merengues, non ha tuttavia convinto Florentino Perez che dopo lo splendido europeo disputato da Dani Ceballos non sembra aver tutte le intenzioni di volersene privare definitivamente.

Il Real infatti stava lavorando insieme al Milan per un’operazione che gli permetta di mantenere un controllo sul giocatore anche in futuro (diritto di recompra) che con il Liverpool invece verrebbe meno. Sul classe ’96 dunque il Milan continua ad avere una speranza ancora viva per acquisirne le prestazioni per i prossimi due anni.