Ahi Milan, assalto francese a Cesc Fabregas: Monaco e PSG alla finestra

Il calciatore del Chelsea Cesc Fabregas sarebbe finito nel mirino dei due club francesi, pronti a dar battaglia al Milan per ingaggiarlo

Continua a essere Cesc Fabregas il nome più accostato al Milan in questi giorni. Il centrocampista spagnolo è il sogno di Leonardo per completare la mediana rossonera, l’identikit perfetto in grado di dare al contempo giocate e personalità. Ma per la corsa al catalano, attualmente ai margini del Chelsea di Sarri, si sono iscritte anche due club francesi che mettono paura al Milan.

Il Monaco di Thierry Henry è in crisi di risultati e dopo l’uscita dalla Champions League si ritrova anche ai bassifondi della Ligue 1. Un innesto dell’esperienza di Fabregas sarebbe perfetto per agevolare la crescita dei molti giovani presenti nel club del Principato. Inoltre la conoscenza di lunga data tra il catalano e Henry, che risale ai tempi dell’Arsenal, potrebbe agevolare la trattativa. Ma volando all’opposto della classifica del campionato francese, anche la prima della classe ha puntato Fabregas. Il Paris Saint-Germain deve far fronte alla quasi certa cessione di Adrien Rabiot, ormai in crisi aperta con Tuchel e il club. Ecco che allora il centrocampista del Chelsea fa parte di quel ventaglio di sostituti in grado di dare qualità al gioco dei francesi. Si fa tosta per il Milan, soprattutto nel caso scattasse un’asta: l’opzione di prenderlo a zero a giugno scomparirebbe e gareggiare con i due club transalpini per l’ingaggio non sarebbe affatto compito facile.