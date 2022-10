Milan Chelsea, le probabili formazioni per stasera

La probabili formazioni di Milan Chelsea per la sfida di stasera: Pioli verso la conferma dell’11 visto contro la Juve, con un solo cambio

Il Milan questa sera scende in campo contro il Chelsea per ribaltare il risultato dell’andata. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pioli sembra intenzionato a confermare la formazione che ha battuto la Juventus. L’unico cambio dal primo minuto dovrebbe essere Krunic per Pobega.

Milan (4-3-3): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Diaz, Giroud, Leao. All. Pioli.

Chelsea (3-4-1-2): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang. All. Potter.

