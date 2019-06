Milan, chi è Theo Hernandez? Il terzino contattato da Maldini a Ibiza

Milan, Theo Hernandez è il terzino sinistro contattato da Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, a Ibiza: ecco il profilo

21enne francese naturalizzato spagnolo prelevato dal Real Madrid nel luglio 2017 dai cugini dell’Atletico per 24 milioni di euro, Theo Hernandez è stato successivamente girato in prestito un anno al Real Sociedad dove ha collezionato 28 presenze realizzando 1 gol e 2 assist. Considerato sin da giovanissimo uno dei prospetti più talentuosi usciti dalla cantera Colchonera, le doti di Hernandez restato tuttora indiscutibili.

Alto 185 centimetri, il terzino dei blancos riesce possiede una notevole tecnica di tiro con il suo velenoso e chirurgico mancino e una grandissima velocità nei primi metri. Altra caratteristica importante del giovane esterno è sicuramente la duttilità: è in grado di giocare sia come terzino sinistro sia come centrale, facendo valere la sua tecnica e la sua stazza fisica. Basta solo guardare la sua corporatura per capire che i grandi punti di forza di Theo Hernandez sono la corsa, l’atletismo e la capacità di cross.

Inutile dire come le peculiarità di Theo Hernandez si sposino perfettamente con la visione di calcio di Marco Giampaolo, specialmente nel ruolo assegnato agli esterni, che devono essere in grado di coprire l’intera fascia senza mai registrare però cali nella qualità della proposta di gioco. In conclusione, Theo Hernandez è tutto ciò di cui il Milan ha bisogno in quel ruolo e insieme a Ricardo Rodriguez può rivelarsi il duo di terzino mancini più interssati del campionato italiano. E Maldini questo lo sa.