Milan, con l’infortunio di Paquetà Gattuso potrebbe tornare al 4-3-3

Dubbi di formazione per il tecnico rossonero alla vigilia di Juve-Milan. Ritorno al 4-3-3 e Cutrone accantonato? I possibili scenari

Importante giornata di vigilia per il Milan di Gattuso che domani affronterà la Juventus allo Stadium. Il tecnico rossonero ha assolutamente bisogno di fare risultato dopo 1 punto in 3 partite e per farlo dovrà studiare la formazione nei minimi dettagli. E’ proprio la formazione che suscita dubbi nella testa di Gattuso, soprattutto il sistema di gioco. Nell’ultimo periodo i rossoneri avevano marchiato il 4-3-3 come modulo di fiducia, ma lo sbando contro Inter e Sampdoria e l’inutilizzo di Cutrone hanno fatto cambiare idea all’allenatore. Contro l’Udinese è stato proposto dunque il 4-3-1-2 con il tanto amato trequartista e le due punte, sistema che ha caratterizzato le grandi vittorie del passato. Nonostante ciò però non è andata bene e l’infortunio di Paquetà ha complicato ancor di più i piani. Con l’assenza di un trequartista puro come il brasiliano infatti Gattuso potrebbe ritornare al vecchio 4-3-3 per non rischiare di sperimentare qualcosa di sconosciuto proprio contro l’avversaria più forte.

Un’ipotesi ancora da tenere in considerazione però rimane il modulo con le due punte, la coppia Piatek-Cutrone ha funzionato e da trequartista potrebbe agire Suso. Lo spagnolo non ha brillato in questa stagione e dietro le punte ha fatto spesso fatica quando impiegato, ma Gattuso spera in una reazione d’orgoglio. Un’altra ipotesi vedrebbe Calhanoglu, abituato a fare questo ruolo, dietro Piatek e Cutrone, ma il tecnico il turco lo preferisce da esterno di destra o al massimo mezzala quindi è abbastanza impensabile un suo impiego da trequartista.

Il Milan dunque fa le prove per lo Stadium, il modulo e gli interpreti sono ancora un’incognita. La mentalità però dev’essere quella giusta e Gattuso sta cercando di recuperarla dopo averla persa nelle ultime uscite.