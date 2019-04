Milan, Conti consola Donnarumma dopo l’errore nella partita di ieri contro la Samp sui social: «Errore non cambia il tuo valore» – FOTO

Il Milan sta affrontando il momento più difficile di questo 2019, dopo la seconda sconfitta consecutiva, arrivata contro la Sampdoria. A decidere il match Defrel che ha sfruttato un brutto errore di Donnarumma.

Il portiere, visibilmente affranto dalla situazione, è stato consolato sui social dal compagno di squadra Andrea Conti: «Non ti azzardare a buttarti giù di morale perché con tutte le volte che ci hai salvato quest’anno dobbiamo solo ringraziarti! Non sarà di certo un incidente a cambiare il tuo immenso valore, così come un passo falso non cambia i nostri obiettivi! Forza Milan».