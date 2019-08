Milan, Conti in cerca di continuità. C’è l’idea Parma in prestito

Milan, Andrea Conti è alla ricerca di continuità. Nel caso in cui i rossoneri non gli garantissero minutaggio il Parma è pronto a prenderlo

Andrea Conti ha vissuto stagioni sfortunatissime dal punto di vista fisico, che non gli hanno permesso di esprimersi ai livelli a cui aveva abituato tutti. Per rientrare a pieno regime, il terzino vorrebbe giocare con continuità.

Per tale ragione Sky Sport fa sapere che ha avuto dei contatti con il suo agente e, nel caso in cui dovesse decidere di lasciare il Milan per avere più minutaggio, il Parma sarebbe pronto ad accoglierlo in prestito.