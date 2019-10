Milan, conti in rosso: il bilancio dice -146 milioni, così ora ci sono due big della rosa di Pioli a rischio per il mercato di gennaio

Peggio del previsto. Quello che si attendeva essere – nel bilancio rossonero – un rosso da circa 90 milioni di euro, ha invece preso forma ben più in basso nel grafico finanziario del Milan: il saldo è di -146 milioni.

In casa rossonera aumentano gli stipendi, ma non gli sponsor e nemmeno – per ora – i risultati. Elliott garantisce la solidità del club, ma la situazione è critica: a gennaio – secondo La Gazzetta dello Sport – potrebbero farne le spese sul mercato in uscita Suso o Donnarumma.