Andrea Conti, terzino destro del Milan, non vuole lasciare il club rossonero e vuole giocarsi il posto con Calabria

Nuove voci sul futuro di Andrea Conti. Il terzino destro del Milan, reduce da una dura annata causa infortunio, è finito nel mirino del Parma ma il giocatore non vuole andare via, non vuole lasciare i rossoneri.

Secondo Sky Sport, il giocatore nelle prossime ore conti parlerà con Maldini e ribadirà la voglia di restare al Milan per giocarsi il posto da titolare con Davide Calabria.