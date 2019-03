Milan, così non va: l’incantesimo di Gattuso si spezza, flop contro la Samp

Squadra assente, papere di Donnarumma, gioco inesistente, errori di formazione: è la peggior partita del Milan di quest’anno

Il Milan non si riprende dalla disfatta del derby contro l’Inter e crolla a Genova contro la Sampdoria. Non si salva nessuno: da Donnarumma a Bakayoko, passando per Piatek fino allo stesso Gattuso. Analizziamo la sconfitta dei rossoneri.

Il colpevole principale è Gianluigi Donnarumma, reo di aver regalato un gol a Defrel dopo appena un minuto con una papera clamorosa. Non contento, ha pasticciato altre due o tre volte con i piedi, rischiando di subire altre reti. L’estremo difensore letteralmente non è sceso in campo: si sveglia soltanto sul finale, quando ormai è troppo tardi. La trattativa per il rinnovo ha avuto infausti effetti sulle sue prestazioni.

Anche Gattuso ha colpe evidenti: esclude Kessié per motivi disciplinari e preserva Paquetà, uno dei suoi uomini migliori, affaticato per l’impegno con la Nazionale, per schierare una mediana atipica. Il trio Bakayoko-Biglia-Calhanoglu è troppo statico e non riesce a reggere contro una Sampdoria arrembante. La totale assenza del reparto condanna il Milan.

Nessun giocatore evita la gogna: Piatek, privato di un rigore abbastanza evidente, non incide mai come dovrebbe. Castillejo e Suso sono dei fantasmi. La difesa è traballante. Sembra che il Milan abbia perso quell’anima sicura e battagliera che lo aveva contraddistinto in questo 2019 e abbia rispolverato la vecchia versione di sé, emersa contro l’Inter. Stavolta, però, nemmeno la rincorsa del vantaggio altrui porta ai risultati sperati: si tratta forse della peggiore prestazione di quest’anno. Ora tocca a Gattuso: deve lasciarsi questa sconfitta alle spalle e scuotere, con le buone o con le cattive, i suoi ragazzi. Perché il rischio è di cestinare una stagione fino al derby fantastica per quelle che erano le aspettative.