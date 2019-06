Milan, Costacurta torna in società? Offerto un incarico come club manager

Billy Costacurta potrebbe tornare in società al Milan come club manager. La sua decisione, però, è legata a quella di Maldini

Maldini aspetta e riflette. La decisione sul suo futuro non è stata ancora comunicata ad Elliot. Un po’ perchè lo stesso ex capitano non sa cosa fare, un po’ perchè aspetta le risposte di alcuni collaboratori che vorrebbe al suo fianco.

Tra questi c’è Billy Costacurta il cui rapporto con Maldini è da sempre ottimo. All’ex difensore è stato proposto un incarico come club manager ma la sua decisione sarà strettamente legata alla presenza o meno di Maldini nel prossimo Milan.