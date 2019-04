Milan, Cutrone spazza via tutte le possibili polemiche sul suo inutilizzo a causa dell’arrivo di Piatek: l’attaccante punta alla Champions

Ci si attendeva di più dalla stagione di Patrick Cutrone. L’attaccante italiano ha svolto però sempre un ruolo da comprimario nel Milan di Gattuso: Higuain prima e Piatek poi gli hanno sbarrato la strada.

Cutrone, però spazza via ogni possibile polemica: «Con Piatek ho un bel rapporto, scherziamo e ridiamo in allenamento. Abbiamo dimostrato di poter giocare insieme. Io faccio di tutto per cercare di convincere il mister, impegnandomi al massimo sia in allenamento che quando vengo chiamato in causa in partita».

Il numero 63 rossonero parla del finale di stagione del Milan: «Vogliamo qualificarci in Champions a tutti i costi, le sei partite che mancano saranno sei finali. Sarebbe bellissimo giocare la Champions e faremo di tutto per arrivarci. In questo senso la vittoria contro la Lazio ci ha aiutato mentalmente, ma non dobbiamo abbassare la guardia».