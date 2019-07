Milan, da Calhanoglu a Kessie: ecco i non intoccabili

Il Milan potrebbe cedere Donnarumma ma non solo. Anche Calhanoglu, Kessie e Ricardo Rodriguez sulla lista dei partenti

Il Milan pensa agli acquisti ma soprattutto alle cessioni. Gigio Donnarumma è uno dei candidati a partire. Anche Ricardo Rodriguez, Laxalt e Strinic non sembrano rientrare nei piani del club rossonero.

Secondo Sportitalia, il club rossonero potrebbe lasciar andare Calhanoglu e Kessie, ritenuti non incedibili: con l’offerta giusta potrebbero andare via. Situazione ferma invece per Cutrone (potrebbe rimanere). Borini ha ricevuto delle offerte ma le ha rispedite al mittente.