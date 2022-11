Milan, De Ketelaere: «Un grande passo per la mia carriera»

Le parole di De Ketelaere sul suo passaggio al Milan: «Devo ancora migliorare sotto diversi aspetti, ma felice della scelta»

Charles De Ketelaere ha parlato dal ritiro del Belgio. Di seguito le sue parole sul Mondiale e sulla scelta di aver accettato il Milan in estate.

MILAN – «Il Milan è un grande passo per me, sono molto felice della mia scelta ma ci sono tanti fattori da considerare. A livello calcistico devo ancora migliorare sotto diversi aspetti ma sono davvero contento della scelta che ho fatto. Penso che chiunque sia già stato qui sappia che Milano è una bella città. Purtroppo non l’ho ancora visitata come si deve ma non sono qui per fare il turista. L’atmosfera però mi piace, me la godo anche solo guidando un po’ in giro. Giocare nel Belgio era il mio grande sogno da bambino, è bello esserci già riuscito pur essendo così giovane».

BELGIO – «Al momento in Belgio siamo davvero fortunati perchè abbiamo così tante star mondiali, un bel po’ di giocatori che sono fra i migliori al mondo. Noi giovani cerchiamo di imparare da loro come comportarci. Lì capisci di avere ovviamente ancora degli step da fare ed è bello poterti misurare con giocatori così forti per migliorare. Ho sempre ammirato soprattutto Kevin De Bruyne, un po’ per il ruolo e poi per la sua eleganza, per come gioca a calcio e fa sembrare tutto facile. Disputare il Mondiale per me era più che altro il sogno di un bambino, ora invece è diventato realtà. So che si deve passare dalle prestazioni con il club di solito ma io proverò ad aiutare la squadra, a dare il mio contributo perchè la cosa più importante è la squadra».