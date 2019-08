Il Milan ha preso una decisione sul futuro di Franck Kessie. Il centrocampista dovrebbe rimanere alla corte di Giampaolo

Il Milan potrebbe trattenere Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ha ricevuto delle richieste, nelle ultime ore si è interessato anche il Wolverhampton, ma non vuole lasciare il club milanista.

Il Milan inoltre sembra aver preso una decisione sul centrocampista classe ’96 e, secondo Sky Sport, lo lascerà solo per un’offerta irrinunciabile che al momento non è ancora arrivata. Salvo sorprese dunque, Kessie resterà in rossonero.