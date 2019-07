Milan, Depay la seconda punta per Giampaolo: sarà la spalla di Piatek?

Milan, la visita del procuratore di Depay in sede lancia una suggestione di mercato: l’olandese è la seconda punta perfetta per Giampaolo

Memphis Depay-Milan, contatto! Ieri il procuratore del calciatore olandese è giunto in sede per discutere con Massara e Maldini del futuro del proprio assistito. L’attaccante olandese sembra aver esaurito il proprio tempo al Lione e vorrebbe rilanciarsi in un campionato più competitivo rivestendo un ruolo centrale come quello che gli propone il Milan.

Abile sia nel ruolo di esterno sinistro che di seconda punta, Memphis Depay è il prototipo perfetto dell’attaccante da affiancare a Krysto Piatek. Abile a spaziare su tutto il fronte d’attacco, l’olandese classe ’94 sa non dare punti di riferimento alla retroguardia avversaria esattamente quello che chiede Giampaolo per la sua seconda punta.