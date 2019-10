Milan, difficoltà per Spalletti: salgono le quotazioni per Pioli, le ultime

Il Milan sta trovando non poche difficoltà per arrivare a Luciano Spalletti. Prende sempre più corpo l’idea Stefano Pioli

Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore. Marco Giampaolo ha le ore contate e il Diavolo starebbe cercando di capire se è realmente percorribile la strada che porta a Luciano Spalletti. Ci sono non poche difficoltà, tuttavia, per arrivare al tecnico toscano visto che l’Inter non vuole concedere la buonuscita richiesta da Spalletti. Le parti continuano a trattare, il Milan resta in attesa di conoscere gli sviluppi di tale situazione.

Parallelamente le complicazioni stanno facendo virare i rossoneri in maniera molto, molto decisa su Stefano Pioli. Come informa Di Marzio in queste ore Pioli sarebbe in vantaggio su Spalletti. Se poi nelle prossime ore Spalletti e l’Inter troveranno un’intesa, tutto potrebbe cambiare.

Lo stesso giornalista di Sky aggiorna la situazione, spiegando che attualmente non esistono le condizioni per vedere Spalletti al Milan. Per questo motivo, nella giornata di domani, è in programma un incontro tra i rossoneri e Pioli.