Simic: «Milan attento a Orsic. Dinamo squadra esperta»

Dario Simic, ex giocatore e ora osservatore del Milan, ha parlato della Dinamo Zagabria ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«Una squadra esperta, non troppo diversa da quella che nel 2019 ha battuto l’Atalanta. Per me si difenderanno, contro il Chelsea hanno giocato col 5-3-2. Orsic per la Dinamo è un fenomeno. È moderno, sa far gol. Ha solo avuto un percorso complicato, è stato in B allo Spezia, in Corea ma ora è un giocatore forte».