Milan, Donnarumma al fianco di Sinisa: «Mi hai insegnato a non mollare»

Donnarumma manda il proprio personale messaggio a Mihajlovic: fu proprio il tecnico serbo a farlo esordire in Serie A quattro anni fa

Gianluigi Donnarumma, portiere titolare del Milan,manda il suo personale messaggio social al proprio ex allenatore Sinisa Mihajlovic, il tecnico serbo ha ieri comunicato di essere affetto ad una leucemia aggressiva e da martedì sarà costretto a sottoporsi a terapia: «Mi hai insegnato a non mollare mai, ora tocca a te! Sei più forte, vincerai tu! Sono con te Mister!».

Il legame che unisce Gigio Donnarumma a Sinisa Mihajlovic e senza dubbio molto forte: fu infatti proprio il tecnico serbo a schierare per la prima volta con la prima squadra il portierino rossonero facendolo esordire ormai 4 anni fa in Serie A contro il Sassuolo. Joey Saputo, patron del Bologna, ha già comunicato che Mihajlovic resterà il tecnico della squadra emiliana, sostituito per il momento dal suo secondo, in attesa che possa tornare guarito e in salute.