Milan, il terribile scherzo delle Iene a Donnarumma – FOTO

L’estremo difensore del Milan Gianluigi Donnarumma è stato la vittima di un pesante scherzo del programma “Le Iene”

Non solo parate per Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan è stato protagonista questa sera di uno scherzo all’interno del programma “Le Iene“. Il classe ’99 era in un negozio in mutande, provando dei vestiti. Un attentatore entra cercando la commessa, in fuga da lui. L’attentatore costringe così Donnarumma a chiamare la ragazza per convincerla a tornare da lui ma al contempo la donna manda messaggi osé al portiere, intenta a corteggiarlo. Il tutto viene poi concluso con una sfida ai rigori alla Playstation in cui il portiere deve parare i tiri dagli 11 metri dell’avversario per non rischiare brutte sorprese. Anche e lacrime per l’estremo difensore del Milan, anche se tutto poi si conclude con grandi risate.