Per mantenere vive le speranze di quarto posto, il Milan “tiferà” Juve contro l’Atalanta come ha ammesso Gigio Donnarumma

Sarà sempre la Juve a “decidere” chi andrà in Champions e chi invece in Europa League. Domenica prossima, infatti, i bianconeri affronteranno l’Atalanta in piena corsa quarto posto. E in caso di vittoria farebbero un bel regalo soprattutto al Milan, dato che i rossoneri sono in vantaggio negli scontri diretti sia con gli orobici che con la Roma.

Ecco perché al Milan tutti domenica tiferanno Juventus e Donnarumma, secondo quanto riporta ‘Il Corriere della Sera’, al termine della partita di Firenze in tal senso è stato molto chiaro: «Speriamo che la Juventus faccia il suo dovere».