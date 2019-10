Milan, ecco lo staff di Pioli: rimangono Bonera e Turci

È stato reso noto lo staff di Stefano Pioli che lo accompagnerà nella sua nuova avventura al Milan: c’è il figlio Gianmarco

Dopo la presentazione di Stefano Pioli è stato reso noto anche lo staff che lo seguirà in questa nuova avventura al Milan. La novità è che non resterà solo Stefano Turci nello staff del nuovo allenatore del Milan.

Con il preparatore dei portieri è rimasto anche Daniele Bonera, in qualità di collaboratore tecnico. Per il resto, Pioli lavorerà con il suo staff storico: Giacomo Murelli come vice, Roberto Peresutti come preparatore insieme con Matteo Osti, Davide Lucarelli come collaboratore tecnico e Gianmarco Pioli (figlio di Stefano) come match analyst, ruolo che condividerà con Luciano Vulcano.