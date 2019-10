Milan, Elliot fissa il prezzo: un miliardo di euro pe ril club

Milan, Boban e Maldini intanto lavorano affinchè i rossoneri possano tornare ad essere competitivi

Il Financial Time ha dedicato un bell’articolo al Milan di Elliot. Il quotidiano si interroga su diverse questioni a partire dal motivo per il quale un fondo come Elliot, già protagonista sulla scena italiana, abbia scelto di investire nel calcio visto anche il coinvolgimento in Ligue 1 con il Lille.

Inoltre, come riporta sempre il quotidiano, Elliot avrebbe fissato il prezzo di vendita del Milan: un miliardo di euro. Scomparso invece nel nulla l’ex presidente Yonghong Li un vero e proprio fantasma passato per Milano.