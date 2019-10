Milan, Elliott mette tutti sotto esame: chi rischia oltre a Giampaolo

Milan, Elliott mette tutti sotto esame dopo lo stentato avvio di stagione: ecco chi rischia oltre a Giampaolo

Tutti i dubbi di Elliott. Nel mirino della proprietà del Milan, secondo La Gazzetta dello Sport, non c’è soltanto il tecnico Giampaolo per lo stentato avvio di stagione in campionato.

Dubbi anche sulla dirigenza, a partire da Boban e Maldini, anche se dai rappresentanti in Italia del fondo filtra fiducia e la convinzione che la campagna acquisti estiva sia stata positiva. Del tecnico, invece, non è piaciuta l’analisi post-partita di Milan-Fiorentina.