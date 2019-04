Il Milan perde a Torino: Gattuso a rischio esonero. Momento di riflessione in casa rossonera, il futuro del tecnico è in bilico

Il Torino vince meritatamente 2-0 contro il Milan: Andrea Belotti e compagni condannano Gennaro Gattuso. I rossoneri perdono la testa: squadra senza anima, il cui emblema della serata è Alessio Romagnoli, espulso per aver provocato l’arbitro in modo decisamente ingenuo. Il tecnico rossonero è ad altissimo rischio esonero.

La dirigenza del Milan sta valutando l’ipotesi, con Leonardo che sembra intenzionato a dare il benservito a Gattuso. Le prossime ore saranno decisive per il futuro del tecnico. Il fallimento maturato a Torino è la goccia che fa traboccare il vaso. Gattuso ha ottenuto dopo il derby contro l’Inter una misera vittoria in sei partite, perdendo contro i granata, la Juventus e la Sampdoria. Il club ora si allontana dal 4° posto che vale un posto in Champions League.

Pesa anche l’eliminazione dalla Coppa Italia a San Siro per mano della Lazio. Gattuso non ha più scusanti: certamente non è l’unico colpevole del tracollo milanista, ma ha le sue grandi responsabilità. Si attende una riunione dei vertici rossoneri, con Leonardo, Paolo Maldini, Ivan Gazidis e Paolo Scaroni in prima linea. Attualmente, l’esonero è una possibilità a dir poco concreta, con l’allenatore della Primavera Federico Giunti pronto a subentrare da traghettatore.