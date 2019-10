Milan, solo l’Europa che conta può risanare il bilancio

Milan, rivoluzione in estate e accesso in Europa: queste le regole per risanare il bilancio in rosso della società

Profondo rosso per il Milan. La società rossonera in questa stagione dovrà necessariamente staccare il pass per l’Europa che conta se vorrà risanare anche di un minimo il bilancio.

Questo è l’obiettivo dichiarato: Elliot ha messo una riga sul passato che parla di perdite per 146 milioni nell’ultimo bilancio e di 559,6 milioni dal 2014 ad oggi, le cause? Tre cambi di proprietà, sette allenatori e nuovi dirigenti.