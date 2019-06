Milan, Europa quasi salva: l’udienza al Tas non è ancora fissata

Il Milan non chiederà la procedura d’urgenza per discutere il ricorso: i giudici di Losanna dovrebbero decidere dopo l’inizio di campionato e coppe

Fino al 14 agosto non è segnata nessuna udienza a Losanna per il Milan per risolvere la controversia con la UEFA. Il programma di Losanna è organizzato secondo le procedure d’urgenza che il tribunale ha ricevuto da altri club coinvolti. Non dal Milan evidentemente, che ha ricorso senza richiesta di accelerare i tempi.

I rossoneri aspettano così il pronunciamento Uefa sulla seconda violazione di bilancio (2016-2018), e l’Uefa aspetta a sua volta che sia il Tas a esprimersi sul ricorso rossonero relativo alla condanna precedente, 2014-2017. Lo scenario potrebbe cambiare se arrivasse la richiesta per una procedura d’urgenza, cosa che il Milan non ha intenzione di fare. Per questo motivo il Diavolo può dirsi tranquillo di giocare la prossima Europa League.