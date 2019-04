Milan, Fabbri grazia la Juventus: mancano due rigori ai rossoneri!

L’arbitro concede il rigore a Dybala ma se ne scorda due per i rossoneri: Milan penalizzato dalle decisioni di Fabbri

La Juventus vince in rimonta beffando il Milan. Il gol di Piatek ha illuso i rossoneri, che sono stati poi superati grazie alla rete di Dybala su rigore e di Kean, entrambe nel secondo tempo.

I tifosi rossoneri si scatenano però sui social, gridando allo scandalo: mancano due rigori al Milan! Il direttore di gara Michael Fabbri non ha ravvisato irregolarità in due occasioni molto discutibili: la prima è il tocco di mano in area di rigore di Alex Sandro; la seconda è la trattenuta di Mandzukic ai danni di Castillejo. Entrambi gli episodi erano da sanzionare: mancano due penalty agli ospiti. La Juventus può sorridere e ringrazia, mentre i rossoneri reclamano giustizia.