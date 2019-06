Milan, la FIFA apre un fascicolo per l’affare Cerci: i dettagli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la FIFA starebbe indagando per la violazione del Milan dell’articolo 18 nell’affare Cerci

Altro caso spinoso per il Milan, che non solo deve sciogliere i dubbi sul futuro allenatore e direttore sportivo e aspettare la sentenza UEFA, ma dovrà anche difendersi dalle accuse piovutegli dalla FIFA. L’edizione odierna di Tuttosport informa che il massimo organo calcistico ha aperto un fascicolo sull’affare Alessio Cerci.

Nello specifico, l’indagine fa riferimento alla stagione 2015/2016, quando il calciatore fu prestato dall’Atletico Madrid prima ai rossoneri e successivamente al Genoa. La Fifa ha ipotizzato una violazione dell’articolo 18bis del regolamento sui trasferimenti internazionali.

Nello specifico, ci sarebbe in particolare una clausola legata al doppio prestito ai due club italiani. Secondo la Fifa sarebbe possibile riscontrare un’influenza del Milan sul Genoa, dove i rossoneri hanno obbligato i liguri a far disputare al giocatore lo stesso numero di gare minime previste con il Diavolo. Perchè se così non fosse accaduto ci sarebbero state severe ripercussioni economiche sull’accordo originario tra Atletico e Milan.