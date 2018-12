Mauri, messaggio a Gattuso: «Sono pronto per Milan-Fiorentina»

Milan-Fiorentina, Josè Mauri si candida per una maglia da titolare a centrocampo: ecco il messaggio a mister Gattuso

Con Bakayoko e Kessie out per squalifica, potrebbe essere Josè Mauri a guidare il centrocampo del Milan contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: «Ho avuto la fortuna di non saltare neanche un allenamento. In una squadra così importante devi capire il ruolo, il mio era un po’ lontano dal campo: dovevo cercare di ritagliarmi uno spazio e me lo sono ritagliato col lavoro».

Continua l’ex Parma ai microfoni di Sky Sport: «Sono felice di giocare al Milan e di allenarmi qui. Farò il possibile per Milan-Fiorentina, mi aspetto una grande gara e sono pronto mentalmente. Sono in scadenza di contratto a giugno, spero di guadagnarmi questo rinnovo».