Milan Fiorentina 0-1 LIVE: la splocca Pulgar, Ribery show

Dal Meazza, la sesta giornata di Serie A 2019/20 tra Milan e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Milan Fiorentina: sesta giornata di Serie A per le due squadre che si affrontano questa sera allo stadio Giuseppe Meazza sito in San Siro a partire dalle ore 20:45. I rossoneri devono confermarsi dopo la buona ma sfortunata prestazione di Torno contro i granata di Walter Mazzarri. La Fiorentina, ancora ferma a 5 punti, ha bisogno di iniziare la propria risalita in classifica.

MILAN FIORENTINA LIVE: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Sintesi Milan Fiorentina MOVIOLA

4′ Ci prova Chiesa – La sua conclusione è respinta dalla difesa rossonera

7′ Calabria tira da fuori area – Conclusione troppo larga che si perde sul fondo

10′ Chiesa impegna Donnarumma – L’estremo difensore non si lascia sorprendere e devia in corner

12′ Rigore per la Fiorentina – Bennacer stende Chiesa e l’arbitro fischia il penalty

13′ Gol della Fiorentina! – Pulgar spiazza Donnarumma dal dischetto

16′ Dominio Fiorentina – il Milan sembra aver subito il contraccolpo psicologico

Migliore in campo: in aggiornamento PAGELLE

Milan-Fiorentina risultato e tabellino

RETE: 13′ rig. Pulgar

MILAN (4-3-3):Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Leão, Piatek. A disposizione: Donnarumma A., Bonaventura, Castillejo, Borini, Conti, Rebic, Biglia, Krunic, Paquetà, Duarte, Gabbia, Rodriguez. All.: Giampaolo.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Cáceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribéry. A disposizione: Terraciano, Ranieri, Boateng, Sottil, Cristoforo, Ceccherini, Ghezzal, Venuti, Benassi, Zurkowski, Vlahovic, Terzi. All.: Montella

AMMONITO: 11′ Bennacer