Summit tra Milan e Fiorentina per parlare di Jordan Veretout ma anche di Lucas Biglia e Patrick Cutrone. Le ultime

Pranzo di mercato per Milan e Fiorentina. I rossoneri vogliono Jordan Veretout. Sfumato Sensi, il francese è uno degli obiettivi principali per il centrocampo di Marco Giampaolo.

La Fiorentina chiede 25 milioni, in linea di massima non vorrebbe inserire contropartite, mentre il Milan vorrebbe parlare anche di alcuni elementi come ad esempio Lucas Biglia e Patrick Cutrone, due calciatori che potrebbero far comodo a Montella. A riferirlo è Nicolò Schira.