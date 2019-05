Milan, fissato il prezzo di Saint-Maximin: il Nizza spara alto

Il Nizza fissa il prezzo del suo attaccante: serviranno 35 milioni al Milan per assicurarselo

Il Milan insegue Saint-Maximin, Il Nizza fissa il prezzo: 35 milioni. L’attaccante francese, che ha siglato 6 gol in 31 partite di Ligue One, è osservato speciale della dirigenza rossonera da tempo.

Il ragazzo classe 1997 aveva già dichiarato in passato l’interesse concredo del Milan: «già nel mercato invernale avevo l’opportunità di andarci ma alla fine l’affare non è andato in porto. Vedremo come andrà in estate».