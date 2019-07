Milan, Gabbia ha stregato Giampaolo: può fare il quarto centrale

Matteo Gabbia sembra aver colpito positivamente Marco Giampaolo nel corso dell’ultima gara giocata contro il Bayern. Sarà il quarto centrale?

Il Milan continua a lavorare sul calciomercato in entrata ma anche su quello in uscita per andare a definire la rosa della prossima stagione. La gara contro il Bayern Monaco in International Champions Cup ha lasciato poco dal punto di vista del risultato ma ha permesso a Giampaolo di testare alcuni giovani in un contesto tutt’altro che facile.

Esordio positivo contro il Bayern

Oltre a Daniel Maldini ad esordire in rossonero è stato anche Matteo Gabbia, difensore centrale già messosi in mostra con la Nazionale Under 20 agli ultimi mondiali, il classe ’99 ha sorpreso positivamente il tecnico abruzzese tenendo bene botta contro i più esperti e temibili attaccanti bavaresi. Una prestazione di alto livello che non è passata inosservata neanche ai dirigenti del Diavolo che starebbero infatti pensando di utilizzare proprio il difensore italiano come quarto centrale della prima squadre nella prossima stagione.

Ruolo di responsabilità

A far tentennare maggiormente Massara e Maldini però ci sarebbe l’infortunio di Mattia Caldara, out presumibilmente almeno fino ad ottobre, il ché porterebbe Gabbia a rivestire un ruolo sin da subito di grande responsabilità nel Milan. Una scommessa vera e propria che però tra gli States e Milano viene in queste ore seriamente presa in considerazione.