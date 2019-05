Dopo gli screzi con Bakayoko, Rino Gattuso ha riportato serenità ed armonia a tutto l’ambiente: Champions ancora possibile

Dopo gli screzi, la pace. Il rilancio del Milan in ottica Champions League non può passare che dal proprio allenatore che in questi mesi rossoneri ne ha passate di ogni. Sembrava che lo spogliatoio del Diavolo fosse una bomba ad orologeria pronta a scoppiare. Invece Gennaro Gattuso ha gestito la situazione come meglio non poteva.

In questo modo la Champions è ancora possibile. Ci sono ancora 180 minuti di gioco e il Milan, con un animo e una serenità differenti a quelli di qualche settimana fa, può ancora dire la sua. Parola di Gattuso.