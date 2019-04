Lo spogliatoio del Milan stranito, secondo le indiscrezioni, dalle recenti modifiche tattiche di Gennaro Gattuso: qualcuno teme che dietro le scelte del tecnico ci sia Leonardo

Un solo punto conquistato nelle ultime tre partite, eppure il Milan è ancora lì al quarto posto a giocarsi la Champions League. Nonostante un periodo di forma decisamente negativo, la squadra di Gennaro Gattuso resta al momento a galla, seppure con un senso di stranezza ed alcune piccole tensioni presenti all’interno dello spogliatoio (e della società) che, come riferisce stamane La Gazzetta dello Sport, non avrebbero per nulla fatto bene ai giocatori nelle ultime settimane. A far riflettere soprattutto le scelte tattiche di Gattuso stesso, come il cambio di modulo imposto nell’ultima gara contro l’Udinese (dal solito 4-3-3 al 4-3-1-2) che avrebbero lasciato disorientamento: molti calciatori sono sembrati stanchi, stressatti, soprattutto sotto pressione.

L’impressione è che, come del resto ventilato anche ieri da alcuni opinionisti, il mutamento di assetto da parte di Gattuso possa essere figlio di una sorta di imposizione dall’alto: il tecnico rossonero potrebbe aver seguito le indicazioni del direttore tecnico Leonardo, con cui i rapporti tuttavia restano molto tesi. Al di là dello spaesamento dei giocatori, che non riuscerebbero a spiegarsi pienamente le ultime scelte, resta grande fiducia per l’obiettivo Champions League. La squadra, almeno sotto questo punto di vista, riportano le indiscrezioni, resta unita agli ordini di Gattuso, il cui futuro però, anche in caso di qualificazione all’Europa che conta, è in bilico come non mai nonostante i due anni di contratto che ancora gli restano in rossonero.