Milan, Gattuso organizza i giorni di pausa per i suoi giocatori – VIDEO

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha concesso ai calciatori due giorni di pausa dopo la vittoria con il Parma

Dopo la vittoria in rimonta del Milan contro il Parma è tempo di pensare al Torino per i rossoneri. La rincorsa al quarto posto in Champions League ha avuto finalmente i suoi frutti, con la squadra di Gattuso che precede la Lazio ed è staccata di soli 4 punti dai cugini dell’Inter. In attesa di affrontare i granata, anche loro in coda all’Europa a 4 punti dal Milan, il tecnico rossonero ha concessi ai suoi giocatori ben due giorni di pausa. Cosa faranno nel tempo libero? Questa la divertentissima risposta dell’ex centrocampista: