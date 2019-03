Milan, Gattuso ha sbagliato formazione: tutti gli errori del tecnico rossonero

Milan indecoroso a Genova: la Sampdoria scherza coi rossoneri, forte del vantaggio. Gattuso ha commesso errori evidenti

Sampdoria-Milan è cominciata nel peggiore dei modi per Gennaro Gattuso. I rossoneri hanno subito gol da Defrel dopo appena un minuto per colpa di una clamorosa papera di Gigio Donnarumma. In generale, i blucerchiati stanno scherzando con gli avversari, completamente anonimi per quel che riguarda l’atteggiamento e il gioco creato.

Oltre a Donnarumma, che ha commesso almeno altre due disattenzioni potenzialmente fatali, il colpevole è Gattuso. Il 4-3-3 proposto contro la Sampdoria presenta delle falle evidenti. A cominciare dal centrocampo: la mediana è troppo statica per gestire una partita contro avversari di questo tipo, con Bakayoko, Biglia e Calhanoglu letteralmente immobili. In attacco, inoltre, Castillejo non morde mai come dovrebbe. Piuttosto, perde tempo con le proteste, ricevendo anche una sanzione dall’arbitro. Pesano le esclusioni di Paquetà e Kessié: entrambi impegnati con la Nazionale, Gattuso ha scelto di preservarli. L’ivoriano, in realtà, non gioca dal 1′ perché l’allenatore lo ha voluto punire per la sfuriata dopo la sostituzione nel derby.