Milan, dopo Gattuso rischia anche Leonardo: mercato estivo sott’accusa 

Il Milan potrebbe iniziare la stagione 2019/20 senza Gattuso e senza Leonardo: sott’accusa il mercato estivo del rossonero

Il Milan rischia di chiudere la stagione nel peggiore dei modi. Dopo il ko di Torino e l’attuale posizione in classifica, potrebbero esserci ulteriori ribaltoni da qui alle prossime settimane. Ad esser in bilico non è infatti solo la posizione di Gennaro Gattuso, ma anche quella di Leonardo.

Il Milan che inizierà la stagione 2019/20 potrebbe non avere né uno e né l’altro. La possibilità di non vedere Leonardo nel ruolo di direttore tecnico è concreta in caso di mancata qualificazione alle Coppe. La posizione verrà messa in discussione da Elliott stesso che in estate ha dato l’ok per investimenti infruttiferi. Tra questi quelli di Higuain, Castillejo, Laxalt e Caldara: tutti giocatori costati tanto e che hanno reso poco.