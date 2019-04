L’allenatore del Milan, Gattuso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani sera contro l’Udinese

Nel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro l’Udinese, l’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ha risposto alle domande relative ad un possibile scontro con Leonardo e Maldini e ha parlato degli episodi dubbi contro la Samp.

Ecco le sue parole: «Veniamo da due risultati negativi, ma c’è la speranza del gruppo. La squadra è viva e ce la sta mettendo tutta. Siamo vivi e non siamo morti. Io non voglio andare alla ricerca degli alibi. Noi dobbiamo capire che caratteristiche hanno determinati arbitri. Orsato è particolare, non fischia molto e lascia continuare l’azione. Bisogna saper protestare con gli arbitri. Gli episodi con la Sampdoria erano borderline, ma credo nella buona fede degli arbitri. Credo che in questo momento non possiamo attenerci alla prestazione dell’arbitro».

«Io oggi sono sorridente perché domani c’è una partita importante. Io penso che il rispetto e l’unione tra me Leonardo e Maldini nessuno possa metterla in dubbio. So che rispetto c’è e non ho nessun problema. Quello più grande è quello di tornare in Champions League dopo tanti anni».

«Come stanno la squadra e Caldara? Caldara si sta allenando da quasi 25 giorni con noi. Sta meglio e sta crescendo fisicamente. Sul modulo vediamo oggi. Prepareremo la partita domani. Piatek corpo estraneo con Inter e Samp? Era da solo più volte, ma il problema non è suo. In questo momento non penso solo a lui, ma a tutta la squadra. Bakayoko mezzala? Io penso che abbia fatto fatica come tutta la squadra nel primo tempo. Nel secondo da mezzala ha fatto una gran partita. Donnarumma? Mi è piaciuto Gigio che ci ha messo il faccione, quello che ha fatto fa parte del gioco. Mi sono piaciute le parole di Conti, siamo un gruppo sano».

«Il quarto posto? Ci stiamo giocando qualcosa di molto importante. Per noi arrivare in Champions è come vincere lo Scudetto. Nelle ultime due gare siamo andati sotto dopo pochissimi minuti e questo ci ha penalizzato inevitabilmente. Tuttavia, ho visto una squadra sempre viva e pronta a reagire. Ovviamente bisogna analizzare anche gli aspetti negativi, ma ho fiducia in questo gruppo. Dobbiamo stare tranquilli e pensare partita dopo partita».