I tifosi del Milan hanno messo Gennaro Gattuso nel mirino per l’eliminazione dall’Europa League: hashtag #gattusoout sui social, sogno Conte

Si torna a parlare di esonero per Ringhio: Gennaro Gattuso nel mirino dei tifosi dopo Olympiacos-Milan, gara terminata 3-1 e che ha segnato l’eliminazione dei rossoneri dall’Europa League. Una serata disastrosa, con il tecnico al centro delle critiche per i risultati dell’ultimo periodo e un gioco che latita…

Sul web spopola l’hashtag #gattusoout, con i sostenitori del Diavolo che chiedono alla società un cambio in panchina: il nome più citato per la sostituzione è quello di Antonio Conte, reduce dall’avventura al Chelsea e già in passato accostato al club meneghino. Ecco una carrellata di tweet:

Le umiliazioni peggiori degli ultimi anni sono tutte merito del grandissimo tifoso Gattuso.

L'inadeguatezza e incompetenza fatta persona!

Mi stai facendo vergognare di tifare la mia squadra del cuore e spero che tu sparisca il prima possibile. #OlympiacosMilan#gattusoout — JulianIF (@IFranciosi) December 13, 2018