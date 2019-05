Milan, Gattuso resta con il 4° posto? Lui è tentato dall’addio

Rino Gattuso potrebbe lasciare il Milan ma il suo addio non è scontato. Il tecnico però potrebbe andar via di sua sponte

Quale futuro per Rino Gattuso? L’allenatore del Milan potrebbe lasciare il club rossonero al termine della stagione. Il suo futuro sembra già scritto ma secondo La Gazzetta dello Sport, non è ancora detta l’ultima parola. Le quotazioni del tecnico calabrese sono in leggera risalita (resterebbe solo con il 4° posto), anche perché il suo rapporto con l’ad Ivan Gazidis (l’ultima parola spetterà a lui) sembra essere buono.

Bisognerà poi fare i conti con la volontà dell’allenatore rossonero. Bisogna però capire anche quali sono le intenzioni di Gattuso. Rino potrebbe anche decidere di lasciare il club rossonero, dopo un’annata travagliata, indipendentemente dal piazzamento finale. Rino vorrebbe evitare di ritrovarsi a vivere un’annata senza le tutele che lui ritiene necessarie, come in questa stagione.