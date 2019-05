Milan, Gazidis tifa per Maldini: un suo rifiuto farebbe perdere credibilità

Milan, Gazidis vuole fortemente Maldini anche per non correre il rischio di perdere di credibilità agli occhi degli investitori

Potrebbe arrivare in giornata, al massimo domani, la risposta definitiva di Paolo Maldini alla proposta lavorativa offerta da Ivan Gazidis: direttore tecnico del Milan coadiuvato nell’ambito sportivo da Moncada. L’offerta del dirigete sudafricano è stata giudicata importante dallo stesso Maldini che tuttavia ha ribadito come sia importante «Dire bene le cose».

Dicendole bene, per l’appunto, Maldini vorrebbe una reale autonomia a livello di idee che ovviamente debba essere sposata dalla società in toto ma che non corra il rischio di essere bocciata in corso d’opera come avvenuto con Leonardo. Gazidis dal canto suo spinge fortemente su una risposta affermativa di Maldini alla sua proposta ma non solo perché crede nelle doti da dirigente dell’ex numero 3 rossonero ma anche perché un suo eventuale rifiuto potrebbe avere un contraccolpo mediatico importante agli occhi di tifosi, addetti ai lavori e soprattutto investitori facendo ulteriormente perdere credibilità all’intero progetto Elliott.